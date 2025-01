Stand: 27.01.2025 06:43 Uhr Größerer Polizeieinsatz auf dem Hamburger Berg

Am frühen Montagmorgen hat es einen Polizeieinsatz auf dem Hamburger Berg auf St. Pauli gegeben. Dort kam es in einer Bar zu einem größeren Streit, der dann auf der Straße fortgesetzt wurde. Nach ersten Informationen sollen zwei Personen mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus gekommen sein. Der Täter ist nach Angaben der Polizei noch flüchtig.

