Grippe-Impftage in Hamburger Gesundheitsämtern kommende Woche Stand: 03.11.2024 15:02 Uhr Es wird wieder gehüstelt, geschnieft und geniest - die Erkältungszeit ist da und mit ihr auch die Grippe-Saison. Kommende Woche gibt es in Hamburg deshalb wieder die Grippe-Impftage in allen sieben Hamburger Bezirken.

Impfen lassen, unkompliziert, nah und ohne Termin - das ist die Idee und dafür öffnen die Gesundheitsämter ihre Türen. Geimpft wird am Dienstag, 5. November und Mittwoch, 6. November in allen Bezirken meist zwischen 9 und 16 Uhr, allerdings gibt es je nach Bezirk kleine Unterschiede. In Altona gibt es schon am Montag und auch Donnerstag zusätzliche Termine. Eine Übersicht über die Termine bietet die Internetseite www.hamburg.de/impfen. Einen Termin braucht man nicht, man kann ihn aber vorher einen vereinbaren.

2024 wieder mehr Grippe-Erkrankungen

Insgesamt erkranken derzeit wieder mehr Menschen an der Grippe. In der ersten Oktoberhälfte wurden in Hamburg 674 Grippefälle gemeldet, im Vorjahreszeitraum waren es mit 445 gemeldeten Fällen deutlich weniger. Bislang wurde in der aktuellen Grippesaison aber kein Todesfall gemeldet,

Auch Hausärzte impfen

Empfohlen wird die Grippeimpfung besonders für über 60-Jährige, und Menschen mit Vorerkrankungen. Für den bestmöglichen Schutz muss die Impfung jedes Jahr wiederholt werden, die Wirkstoffe werden immer an die aktuellsten Erreger angepasst. Wer die Impftage verpasst kann sich natürlich auch von der Hausärztin oder dem Hausarzt immunisieren lassen, oder im Impfzentrum in Rothenburgsort - dann aber in der Regel nur mit Termin.

