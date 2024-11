Gratis-Konzert: Sasha singt auf der Hamburger Mönckebergstraße

Stand: 23.11.2024 20:42 Uhr

Der Popstar Sasha hat am Sonnabendnachmittag schon mal Weihnachtsstimmung in die Hamburger Innenstadt gebracht. In der Mönckebergstraße gab er ein Gratis-Konzert.