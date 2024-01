Glatte Straßen und Gehwege sorgen für Kritik in Hamburg Stand: 10.01.2024 15:13 Uhr Glatte Geh- und Radwege sowie nicht geräumte Nebenstraßen sorgen bei vielen Hamburgerinnen und Hamburgern für Kritik. Nach Angaben der Feuerwehr kam es seit Beginn der Woche zu mehr als 120 Glätte-Unfällen.

Trotz der vielen Glätte-Unfälle auf Straßen und Wegen sieht die Hamburger Stadtreinigung keine Versäumnisse bei ihrem Winterdienst. Bei allen Volleinsätzen seit Beginn der Wintersaison seien die Streupläne erfüllt worden, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Nebenstraßen würden nicht von Schnee geräumt und gestreut. In Fußgängerzonen seien meistens die Geschäftsleute, vor öffentlichen Gebäuden die Einrichtungen selbst für den Winterdienst zuständig.

Kein Einsatz von Taumitteln auf Rad- und Gehwegen

Die Stadtreinigung bat um Verständnis. "Wir werden Hamburg nicht komplett eisfrei kriegen", sagte der Sprecher. Das liege unter anderem am Hamburger Wegegesetz. Es verbiete den Einsatz von Taumitteln auf Geh- und Radwegen. Die Stadtreinigung dürfe nur Kies streuen, der schnell wieder überfriere. Im Unterschied zum Einsatz von Salz und Sole auf den Fahrbahnen mache ein frühes Streuen auf Wegen auch keinen Sinn. Weil Taumittel die Pflanzen schädigten, gebe es die politische Entscheidung zugunsten des Umweltschutzes. Da müsse die derzeitige Glätte-Situation in Kauf genommen werden.

CDU fordert mehr Personal für Winterdienst

Grundsätzlich ist der Winterdienst in Hamburg mit seinen 280 Fahrzeugen für mehr als 4.600 Kilometer Straße zuständig. Dazu kommen 4.300 Bushaltestellen und knapp doppelt so viele Zebrastreifen. Da brauche es mehr Personal, forderte die CDU-Fraktion in der Bürgerschaft.

Stadtreinigung: Es wird nicht weniger geräumt

"Obwohl Stellen abgebaut wurden, wird nicht weniger geräumt", sagte der Sprecher der Stadtreinigung. Tourenpläne seien optimiert und zum Beispiel mehr kleine Kehrmaschinen angeschafft worden. Der Sprecher appellierte zum einen, dass sich die Menschen im Winter vorsichtig durch Hamburg bewegen sollen. Zum anderen müssten Hauseigentümerinnen und -eigentümer ihrer gesetzlich vorgeschriebenen Räumpflicht nachkommen.

Bei nicht geräumten Gehwegen drohen Bußgelder

Im Bezirksamt Eimsbüttel mehren sich die Beschwerden über nicht geräumte Gehwege. Erste Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden eingeleitet. Es drohen Bußgelder, aber auch - bei Unfällen - eine Zivilklage mit Schmerzensgeldforderungen. Wer einen Draht zu seinem Nachbarn habe, der sollte ihn auf die Räumpflicht hinweisen, sagte ein Sprecher des Bezirksamts. Das helfe in vielen Fällen schon weiter und gehe am schnellsten.

