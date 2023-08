Gewerkschaft IG BAU warnt vor Asbest auf Baustellen Stand: 10.08.2023 12:26 Uhr Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar und Umwelt (IG BAU) warnt: Fast 9,5 Millionen Gebäude in Deutschland sind mit Asbest belastet. Vor allem Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter sowie Handwerkerinnen und Handwerkern drohten deshalb in den kommenden Jahren gesundheitliche Gefahren.

Auch in Hamburg ist in vielen Häusern Asbest verarbeitet worden - vor allem in Gebäuden, die zwischen den Jahren 1950 und 1989 errichtet worden sind. In dieser Zeit seien Asbest-Baustoffe intensiv verarbeitet worden, so die Gewerkschaft.

Mutmaßlich 140.000 Gebäude in Hamburg betroffen

Aus einer Studie des Pestel-Insituts im Auftrag der IG BAU geht hervor, dass in Hamburg in diesen vier Jahrzehnten mehr als 140.000 Wohngebäude errichtet worden sind. Weil die Häuser jetzt modernisiert oder umgebaut werden, warnt die Gewerkschaft vor einer Asbest-Welle auf dem Bau. Vor allem Altbauten seien ein Asbestlager, heißt es.

Kein Gesundheitsrisiko für Bewohner

Für die Bewohnerinnen und Bewohner bestehe kein Gesundheitsrisiko. Asbest werde erst dann zum Problem, wenn saniert oder umgebaut wird. Laut IG BAU sind allein im vergangenen Jahr deutschlandweit rund 320 Beschäftigte auf dem Bau aufgrund einber asbestbedingten Berufskrankheit gestorben. Sie fordert deshalb einen Schadstoff-Gebäudepass und intensivere Arbeitskonschutzkontrollen.

