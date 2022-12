Generaldebatte zum Haushalt: CDU attackiert Rot-Grün Stand: 13.12.2022 18:17 Uhr Im Hamburger Rathaus hat am Dienstag die drei Tage dauernde Haushaltsberatung begonnen. Den Auftakt nutzte die CDU-Opposition für eine Generalabrechnung mit der rot-grünen Senatspolitik.

Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sei führungsschwach, Innensenator Andy Grote (SPD) und Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne) hätte man zur Halbzeit ablösen müssen, sagte Oppositionsführer Dennis Thering (CDU). Er stellte dem Senat insgesamt ein schlechtes Zeugnis aus: "Dieser zerstrittene Senat schadet nicht nur dem Ansehen unserer Stadt, er schadet unserer ganzen Stadt."

CDU: Senat versagt fast überall

Von Wohnungsbau über Wirtschaft und Hafen bis hin zum Klimaschutz: Fast überall versage der Senat, meinte Thering: "Das Märchen, Grüne könnten Klimaschutz ist endgültig in den Holzöfen Nigerias in Rauch aufgegangen." Damit spielte Thering auf die kürzlich vorgestellte CO2-Bilanz der Stadt an, für die auch Zertifikate in Afrika gekauft wurden.

SPD kontert Vorwürfe

Die CDU-Vorwürfe konterte SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf. Hamburg sei dank Rot-Grün gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Und mit eigenen Hilfsprogrammen werde das auch in der derzeitigen Krise gelingen, so Kienscherf. "Das ist konkrete Unterstützungspolitik, wir lassen keinen Menschen zurück." Gleichzeitgig, so Kienscherf, investiere die Stadt einen Milliardenbetrag, unter anderem in den Klimaschutz.

Abstimmung über Haushalt am Donnerstag

Der Senat will in den Jahren 2023 und 2024 insgesamt mehr als 37 Milliarden Euro ausgeben - ein neuer Rekord. Die größten Summen sollen die Sozial- und Gesundheitsbehörde und die Schulbehörde bekommen. Die Haushaltsberatungen werden am Mittwoch fortgesetzt. Endgültig zustimmen soll die Bürgerschaft dem Haushalt am Donnerstag, in der letzten Sitzung vor Weihnachten.

