Gedenkveranstaltungen in Hamburg zu NS-Zeit und Kriegsende

Vor der Bürgermeister-Wahl in Hamburg erinnern Bürgerschaft und Senat am Mittwochmittag gemeinsam in einer Gedenkstunde an das Kriegsende vor 80 Jahren. Gedenken auch in der Evangelischen Stiftung Alsterdorf: Dort findet am Vormittag ein Gottesdienst in der Stiftungskirche St. Nicolaus statt. Bischöfin Kirsten Fehrs erinnert in ihrer Predigt an die Tausenden Menschen mit Behinderungen, die in der NS-Zeit von den Nazis ermordet worden waren.

