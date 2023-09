Gaunerzinken in Hohenfelde? Polizei gibt Entwarnung Stand: 05.09.2023 17:32 Uhr In Hamburg sind in letzter Zeit in verschiedenen Stadtteilen Markierungen an Haustüren aufgetaucht. Dabei soll es sich um sogenannte Gaunerzinken handeln. Die Polizei gibt aber Entwarnung, es gebe aktuell keinen Zusammenhang zwischen den Zeichen und einer Einbruchsserie.

Mal wurden Kreidestriche an einer Hauswand entdeckt, mal Farbmarkierungen auf dem Gehweg. Hausbesitzerinnen und -besitzer fanden aber auch Gegenstände, die möglicherweise absichtlich an der Garage oder am Kellereingang abgelegt wurden. Die Vermutung: Mit den sogenannten Gaunerzinken markieren Einbrecher-Banden, wo es etwas zu holen gibt.

Bisher keine Einbrüche nach gefundenen Zeichen

Laut Hamburger Polizei werden diese Zeichen aber nur ganz vereinzelt gemeldet. Ob es sich tatsächlich um Gaunerzinken handelt, ist unklar. Denn es gebe bislang keine Hinweis darauf, dass in Vierteln, wo Häuser oder Wohnungen markiert wurden, später auch tatsächlich vermehrt eingebrochen wurde.

Tipp der Polizei: Zeichen fotografieren

Die Polizei rät aber, die Zeichen zunächst zu fotografieren und dann zu entfernen und die Polizei zu alarmieren. Außerdem gibt sie noch eine andere Erklärung: Mittlerweile würden auch Paketboten und -botinnen Zeichen an Haustüren hinterlassen, um zu signalisieren, welcher Anwohner oder welche Anwohnerin oft zu Hause ist, um eine Sendung anzunehmen.

