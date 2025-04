Stand: 18.04.2025 16:36 Uhr Gasunfall in Dönerfabrik: Arbeiter in Bahrenfeld verletzt

Die Feuerwehr ist am Freitagmittag zu einem größeren Einsatz nach Bahrenfeld ausgerückt. Auf dem Gelände eines Döner-Herstellers in der Schnackenburgallee wurde eine Ammoniak-Leitung beschädigt. Offenbar geschah der Unfall bei Arbeiten an der Leitung. Die Feuerwehr rückte mit Spezialkräften an und brachte die Mitarbeitenden in Sicherheit. Ein Arbeiter sei verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst versorgt worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

