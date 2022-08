Gastro-Branche in Hamburg hat Probleme wegen Personalmangel Stand: 14.08.2022 07:11 Uhr Jede dritte Stelle in der Gastronomie in Hamburg kann zur Zeit nicht nachbesetzt werden, weil Personal fehlt. Manche Lokale müssen deshalb sogar zeitweise schließen, weil Beschäftigte sich umorientiert haben.

Einer von denen, die sich von der Gastronomie abgewandt haben, ist René Biebricher. Eigentlich liebt er die Gastronomie – über 20 Jahre lang hat der Hamburger in Restaurants und Hotels gearbeitet. Während Corona kündigte ihm sein Arbeitgeber. Der Restaurantfachmann fand schnell einen neuen Job in einem Online-Weinhandel. Er schätzt das bessere Gehalt und die planbaren Arbeitszeiten: "Das ist das, was mich an der Gastronomie am Ende am meisten gestört hat: Wenn mich jemand gefragt hat, 'Wollen wir nächste Woche einen Kaffee trinken?', habe ich gesagt, 'Frag mich nächste Woche Mittwoch nochmal". So wie dem Restaurantfachmann geht es vielen Menschen. Jede dritte Stelle in der Gastronomie kann derzeit nicht nachbesetzt werden, weil die Leute fehlen.

Gastronomie zu wenig attraktiv?

Viele sind in andere Branchen gewechselt, wollen nicht mehr zurück: Restaurantfachmann Biebricher sagt dazu: "Da ist die Gastronomie selber dran schuld. Wenn das ganze Arbeitsumfeld attraktiver wäre, dann hätten die Leute gewartet, bis Corona vorbei ist und hätten gesagt, 'Wie cool dass ich zurück darf". Er wünscht sich mehr Wertschätzung von den Chefinnen und Chefs und auch von den Gästen: Bei ihnen gebe immer noch zuviel "Geiz -ist-Geil-Mentalität".

Pizzeria geschlossen wegen Personalmangel

Auch Andrea Di Cillo kennt die schwierigen Bedingungen der Gastronomie. Früher war er Rechtsanwalt, seit 2016 verfolgt er seine Passion als Gastronom in Hamburg und stellt in seiner "Focacceria Apulia" herzhafte Spezialitäten aus seiner Heimat Apulien her. Der Personalmangel macht ihm schwer zu schaffen: Er müsse zur Zeit alles selbst machen, vorbereiten, verkaufen, sauber machen, wieder zumachen. Bei zwei Läden sei das ein Problem. Und er erzählt, dass er an diesem Tag den Laden wegen Personalmangel bereits um 16 Uhr schließen muss – ein Mitarbeiter habe gekündigt, eine Kollegin kurzfristig Urlaub genommen. Wenn es so weitergehe, wisse er nicht, ob er das zweite Geschäft halten könne.

Hohe Preise verschärfen Probleme

Denn nicht nur Corona mache Probleme, erzählt er: "Die Zutaten kosten jeden Tag mehr, du machst eine neue Karte und dann musst du wieder aktualisieren, weil Burrata kostet 15 Cent mehr, Polpo kostet zwei Euro mehr, ist hart, aber macht trotzdem super Spaß." Auch wenn die Zeiten schwierig sind: Andrea ist dankbar für sein Team und die Stammgäste in Winterhude. Auch für René Biebricher bleibt die Gastronomie seine Leidenschaft. Er kocht jetzt für sich und seine Freunde - und hat sogar Zeit seine Verabredungen zu planen und einzuhalten.

