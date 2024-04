Fußball-EM in Hamburg: Horner Rennbahn wohl doch kein Holland-Camp Stand: 20.04.2024 08:00 Uhr Während der Fußball-Europameisterschaft wird es wohl doch kein Fan-Camp der Holländer an der Horner Rennbahn geben. Die Bezirksversammlung Hamburg-Mitte hat sich gegen die Pläne des niederländischen Fußballverbands ausgesprochen.

Ein großer Zeltplatz für die Oranje-Fans war angedacht. Denn zum EM-Gruppenspiel der Niederländer gegen Polen werden Zehntausende Fans aus beiden Ländern am 16. Juni in Hamburg erwartet. Bis zu 6.000 von ihnen sollten das Spielwochenende in Horn verbringen. Aber der Bezirk Hamburg-Mitte zeigt diesem Plan jetzt die Rote Karte.

Bezirk sieht Probleme bei Sicherheit und Verkehr

Ein Grund: Die Sicherheit - denn das Gelände hat nur einen einzigen Zugang. Auch der Verkehr bereitet Sorgen. Der wird durch die große U-Bahn-Baustelle bereits behindert. Und für die vielen Tausend Fans gibt es nicht genügend Parkplätze im Umfeld. Außerdem hatten sich Anwohnerinnen und Anwohner bei Bezirkspolitikerinnen und -politikern über die Großveranstaltung beklagt.

Holand-Camp auf Dockville-Gelände?

Ganz vom Tisch ist ein Fan-Camp aber noch nicht. Es wird nach neuen Standorten gesucht. Im Gespräch ist unter anderem das Gelände des Dockville-Festivals in Wilhelmsburg. Bezirk und Sportamt wollen nun zügig klären, ob man den Niederländern diese Alternative anbieten kann.

