Fußball-EM: Tausende Fans von Albanien und Kroatien in Hamburg Stand: 19.06.2024 13:05 Uhr Zehntausende Fußballfans sind am Mittwoch in Hamburg unterwegs. Im Volksparkstadion spielt um 15 Uhr Albanien gegen Kroatien. Zudem versammeln sich zahlreiche Menschen, um das Spiel der deutschen Nationalmannschaft beim Public Viewing auf dem Heiligengeistfeld zu sehen.

Die Reeperbahn war am Vormittag vorübergehend für den Straßenverkehr gesperrt, weil sich dort Tausende Kroatien-Fans versammelt hatten. Mit Schals, Mützen und Trikots in den Nationalfarben rot und weiß sollten die Kroatinnen und Kroaten anschließend mit der S-Bahn zum Volksparkstadion fahren.

Straßensperrungen rund ums Volksparkstadion

Hunderte Albanien-Fans hatten sich unterdessen im Hafen auf der Jan-Fedder-Promenade getroffen. Von dort sind sie am Vormittag zur S-Bahnstation Reeperbahn gezogen und zum Volksparkstadion gefahren. Anpfiff für das EM-Vorrundenspiel ist um 15 Uhr. Rund um das Stadion sind am Nachmittag mehrere Straßen gesperrt, unter anderem die Luruper Hauptstraße. Deshalb kann es bei der Ein- und Ausfahrt in die Stadt auf der Kieler Straße zu längeren Staus kommen.

Deutschland mit zweitem Vorrundenspiel

Das deutsche Nationalteam muss später am Abend gegen Ungarn antreten, Anstoß ist um 18 Uhr in Stuttgart. Zum Public Viewing auf dem Heiligengeistfeld werden Tausende Fans erwartet. Für den späteren Nachmittag sind in St. Pauli bisher keine Straßensperrungen geplant.

