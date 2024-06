Fußball-EM: Tausende Fans in Hamburg unterwegs Stand: 19.06.2024 17:59 Uhr Tausende Fußballfans sind am Mittwoch in Hamburg unterwegs. Im Volksparkstadion traf am Nachmittag Albanien auf Kroatien. Zudem versammelten sich am Abend wieder Tausende Menschen, um das Spiel der deutschen Nationalmannschaft beim Public Viewing auf dem Heiligengeistfeld zu sehen.

Die Reeperbahn war am Vormittag vorübergehend für den Straßenverkehr gesperrt, weil sich dort Tausende Kroatien-Fans versammelt hatten. Mit Schals, Mützen und Trikots in den Nationalfarben fuhren die Kroatinnen und Kroaten anschließend mit der S-Bahn zum Volksparkstadion.

Straßensperrungen rund ums Volksparkstadion

Hunderte Albanien-Fans hatten sich unterdessen im Hafen auf der Jan-Fedder-Promenade getroffen. Von dort zogen sie am Vormittag zur S-Bahnstation Reeperbahn und fuhren zum Volksparkstadion. Rund um das Stadion wurden am Nachmittag mehrere Straßen gesperrt, unter anderem die Luruper Hauptstraße. Das EM-Vorrundenspiel endete mit 2:2.

Tausende Menschen auf dem Heiligengeistfeld

Auch das deutsche Nationalteam ist heute im Einsatz: Es spielt um 18 Uhr in Stuttgart gegen Ungarn. Zum Public Viewing auf dem Heiligengeistfeld kamen erneut Tausende Fans. S- und U-Bahnen waren am Abend auf dem Weg zum Fan-Fest voll besetzt, auch an den Eingängen zum Fan-Fest war es kurz vor Spielbeginn voll.

