Fußball-EM: Ideenwettbewerb für Projekte in Hamburg Stand: 22.06.2023 13:00 Uhr Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist in der Krise - und macht deswegen gerade nicht so viel Lust auf die Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Hamburg, als eine der Gastgeber-Städte, hat sich nun ein Projekt ausgedacht, um mehr Begeisterung zu schaffen.

Der Ideenwettbewerb wurde am Donnerstag auf der Internetnetseite hamburg.de/uefaeuro2024 gestartet. Gesucht werden innovative und nachhaltige Projekte für die UEFA EURO 2024. Vereine, Schulen, Verbände und alle anderen sind aufgerufen, Projekte vorzuschlagen und einzureichen. Ob Bolzplatzurnier, Fan-Camp oder Konzert - die besten Vorschläge werden im Dezember dieses Jahres gekürt und pro Projekt mit bis zu 50.000 Euro gefördert. Maßgeblich unterstützt wird der Ideenwettbewerb von der Alexander Otto Sportstiftung.

Turnierdirektor Lahm stellt Wettbewerb vor

Turnierdirektor Philipp Lahm war am Donnerstag in Hamburg, um den Wettbewerb vorzustellen. Er weiß: Die beste Werbung für Fußball-Begeisterung ist eine gute Nationalmannschaft. Es wäre hilfreich, so Lahm, wenn die Nationalelf wieder erfolgreicher spielen würde. Zuletzt hatte die DFB-Elf bei drei Freundschaftsspielen enttäuscht. Nächster Euro-Höhepunkt in Hamburg: Anfang Dezember die Gruppen-Auslosung in der Elbphilharmonie.

