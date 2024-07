Fünf Verletzte bei schwerem Unfall in Wandsbek Stand: 30.07.2024 18:27 Uhr Bei einem schweren Autounfall in Hamburg-Wandsbek sind am Dienstagmittag fünf Menschen verletzt worden. Verursacht wurde der Unfall durch ein illegales Wendemanöver.

Auf der Robert-Schuman-Brücke war ein Auto bei dem Wendemanöver in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Wagen kollidiert. Durch den Aufprall schleuderten die Fahrzeuge gegen ein am Straßenrand geparktes Auto. Ein in dem geparkten Wagen sitzender Mann wurde durch die Kollision verletzt. Die beiden Fahrer und zwei weitere Personen erlitten ebenfalls Verletzungen. Von den insgesamt fünf Verletzten wurden vier in ein Krankenhaus gebracht, die fünfte Person lehnte dies ab.

Alle beteiligten Wagen wurden bei dem Unfall komplett zerstört. Die Robert-Schuman-Brücke, die Teil des Ring 2 ist, musste nach dem Unfall vorübergehend gesperrt werden.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 30.07.2024 | 18:00 Uhr