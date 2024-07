Stand: 30.07.2024 16:09 Uhr Fünf Verletzte bei schwerem Unfall in Wandsbek

Bei einem Autounfall in Wandsbek sind am Dienstagmittag fünf Menschen verletzt worden. Auf der Robert-Schumann-Brücke war ein Auto bei einem illegalen Wendemanöver mit einem entgegenkommenden Wagen kollidiert. Die Robert-Schumann-Brücke war nach dem Unfall vorübergehend gesperrt, inzwischen rollt dort der Verkehr wieder. Rettungswagen brachten vier der fünf Verletzten in ein Krankenhaus. Einer hatte die Behandlung in einer Klinik abgelehnt.

