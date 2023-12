Frostiges Wetter in Hamburg: Weiterhin Glättegefahr Stand: 06.12.2023 11:47 Uhr Der Winter hat Hamburg weiter im Griff. Leichter Regen und niedrige Bodentemperaturen können zu überfrierender Nässe führen. Der Winterdienst der Stadtreinigung ist im Dauereinsatz.

725 Mitarbeitende und 280 Fahrzeugen sind auch am Mittwoch seit dem frühen Morgen auf den Straßen unterwegs. Alle Verkehrsteilnehmenden werden um Vorsicht gebeten. Besondere Glättegefahr herrsche auf Brücken und in Nebenstraßen. "Überfrierende Nässe ist insbesondere das Gefährliche. Es wirkt so, als könnte man frei fahren. Man sieht nicht unbedingt, dass es glatt ist", so Fabian Fehn von der Stadtreinigung. Anliegerinnen und Anlieger werden dringend gebeten, die Räum- und Streupflicht zu beachten.

Hausboot durch Schnee in Schieflage

Im Stadtteil Hammerbrook ist die Feuerwehr seit Stunden auf einem Hausboot im Einsatz. Das Boot war aufgrund der Schneelast auf dem Dach offenbar in Schieflage geraten und drohte zu sinken. Taucherinnen und Taucher der Feuerwehr stabilisierten das Hausboot mit Hilfe von aufblasbaren Hebekissen unter dem Rumpf.

Flüge von und nach München gestrichen

An den Flughäfen im Norden fallen weiterhin viele Verbindungen von und nach München aus. Der Flugbetrieb am dortigen Airport ist witterungsbedingt seit Tagen stark eingeschränkt. Vom Flughafen in Hamburg sollen heute lediglich vier Flüge nach München starten.

Viele Blechschäden bei Unfällen am Dienstag

Am Dienstag mussten wegen des Neuschnees die Autofahrerinnen und Autofahrer sowie die Fahrgäste der Busse und Bahnen viel Geduld mitbringen. Es habe viele Unfälle gegeben, zumeist sei es aber bei Blechschäden geblieben, so die Verkehrsleitstelle. In Neugraben-Fischbek rutschte ein Linienbus auf der Francoper Straße von der Fahrbahn. Drei Menschen wurden vorsorglich in Krankenhäuser gebracht.

