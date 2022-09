"Fridays for Future" ruft heute zum globalen Klimastreik auf Stand: 23.09.2022 06:15 Uhr Die Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" (FFF) hat für heute zum inzwischen elften globalen Klimastreik aufgerufen. In Deutschland sind mehr als 150 Demonstrationen und Kundgebungen geplant. Auch in der Hamburger Innenstadt soll es eine große Demonstration geben.

Treffpunkt ist laut FFF die Willy-Brandt-Straße in der Hamburger Innenstadt. Ab 14 Uhr ist dort eine Kundgebung geplant, zu der etwa 20.000 Menschen erwartet werden. Von etwa 15.15 bis 16.45 Uhr ist eine Demonstration durch die City geplant, die wieder in der Willy-Brandt-Straße endet. Dort ist das Ende der Kundgebung gegen 18 Uhr vorgesehen.

Appell für Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze

Konkret soll für die Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze demonstriert werden, hieß es. Zusammen mit mehr als 40 weiteren Organisationen habe FFF einen offenen Brief an den Hamburger Senat veröffentlicht. Die Klimakrise eskaliere weiter, sodass sie selbst in Deutschland immer spürbarer werde. Doch der Hamburger Senat scheine immer noch nicht bereit, Maßnahmen zur Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze und damit des Pariser Klimaabkommens durchzusetzen.

Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro gefordert

Von der Bundesregierung verlangt FFF unter anderem die Aufstellung eines Sondervermögens für Klima und Sicherheit. Im Rahmen der Haushaltsverhandlungen sollten 100 Milliarden Euro bereitgestellt werden, um den radikalen Ausstieg aus allen fossilen Energieträgern zu beschleunigen. Die aktuelle Energiekrise offenbare, wie verletzlich die Gesellschaft in Sachen Energieversorgung sei, sagte Co-Sprecherin Annnika Rittmann. Klima- und Energiekrise bedingten sich gegenseitig.

Beim jüngsten Klimastreik Ende März hatten sich laut FFF rund 12.000 Demonstrierende in der Hamburger Innenstadt versammelt. Die Polizei sprach von 3.500 Teilnehmenden.

Verkehrsbehinderungen in der Hamburger Innenstadt

Wegen der Demonstration kommt es nach Angaben der Polizei am Freitag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Von 6 bis 22 Uhr wird die Willy-Brandt-Straße zwischen Rödingsmarkt und Meßberg komplett gesperrt. Der Demonstrationszug führt von der Willy-Brandt-Straße über Brandstwiete, Alter Fischmarkt, Domstraße, Speersort, Steinstraße, Steintorwall, Glockengießerwall, Lombardsbrücke, Esplanade, Stephansplatz, Gorch-FockWall, Johannes-Brahms-Platz, Holstenwall und Ludwig-Erhard-Straße wieder zur Willy-Brandt-Straße. Diese Straßen werden während der Demo ebenfalls gesperrt. Die Polizei empfiehlt allen Autofahrerinnen und - fahrern, den Innenstadtbereich am Freitagnachmittag weiträumig zu umfahren.

Schlagwörter zu diesem Artikel Klimaschutz Umweltpolitik Umweltschutz