Frauenleiche in Hamburg gefunden - Polizei nimmt Mann fest Stand: 18.02.2025 12:43 Uhr Die Hamburger Polizei am Dienstag einen 25 Jahre alten Mann festgenommen. Er hatte offenbar zwei Menschen verletzt - und möglicherweise eine Frau getötet.

Nach Angaben der Polizei wurde die tote Frau, deren Identität noch ungeklärt sei, in der Wohnung des 25-Jährigen in der Gneisenaustraße im Stadtteil Hoheluft-West gefunden. Es gebe Hinweise, dass sie gewaltsam zu Tode kam. Ermittlerinnen und Ermittler in weißen Schutzanzügen untersuchten am Dienstagmorgen den Tatort. Die Mordkommission ermittelt.

Mann soll zwei Menschen in Marienthal verletzt haben

Die Polizei hatte die Wohnung des 25-Jährigen durchsucht, weil der Mann in der Nacht zu Dienstag auf eine Verwandte im Stadtteil Marienthal eingestochen haben soll. Die 51-Jährige und ein 40-jähriger Mitbewohner, der ihr zu Hilfe kam, wurden in der Wohnung der Frau verletzt. Der 25-Jährige sei noch in der Wohnung festgenommen worden.

Er habe sich bei der Tat ebenfalls verletzt und sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

