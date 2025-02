Frauenleiche in Hamburg gefunden - Polizei nimmt Mann fest Stand: 18.02.2025 17:28 Uhr Die Polizei hat am Dienstag einen 25-Jährigen in Hamburg festgenommen. Er soll in Hoheluft-West eine Frau getötet und in Marienthal eine weitere Frau sowie einen Mann verletzt haben. Bei der Toten handelt es sich nach NDR Informationen um seine Mutter.

Am frühen Dienstagmorgen war die Polizei zunächst wegen eines Vorfalls in Marienthal alarmiert worden. Ein Mann habe dort plötzlich auf eine 51-Jährige mit einem Messer eingestochen - die Stiefmutter des Tatverdächtigen. Ein 40-jähriger Mitbewohner habe die Schreie der Frau gehört und sei ihr zu Hilfe gekommen. Er sei ebenfalls verletzt worden. "Beide haben dann - Gott sei Dank - es geschafft, die Polizei zu verständigen, die eingesetzten Polizeibeamten waren auch sehr schnell vor Ort", sagte Polizeisprecherin Sandra Levgrün. Sie hätten den Tatverdächtigen noch in der Wohnung festnehmen können.

25-Jähriger kam in Polizeibegleitung ins Krankenhaus

Die Verletzungen der Frau und des Mitbewohners seien nicht lebensbedrohlich, so die Polizeisprecherin weiter. Sie wurden aber im Krankenhaus behandelt. Der 25-Jährige habe sich bei der Tat ebenfalls selbst verletzt und sei in Polizeibegleitung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Tote Frau bei Wohnungsüberprüfung gefunden

Anschließend überprüften die Beamtinnen und Beamten die Wohnung des 25-Jährigen in der Gneisenaustraße in Hoheluft-West. Dort fanden sie die tote Frau. Das Opfer lag nach ersten Einschätzungen der Polizei seit Montagabend tot in ihrer Küche. Nach NDR Informationen handelt es sich um die Mutter des 25-Jährigen, die ebenfalls dort gemeldet war. "Wir stehen mit den Ermittlungen noch ganz am Anfang. Zu den Hintergründen können wir im Moment noch gar nichts sagen", betonte Polizeisprecherin Levgrün.

Polizei sucht Zeugen zu beiden Vorfällen

Die Mordkommission und die Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft übernahmen die Ermittlungen. Der 25-jährige Tatverdächtige soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft am Mittwoch vor den Haftrichter kommen. Die Polizei bat Zeuginnen und Zeugen zu beiden Vorfällen um Hinweise.

