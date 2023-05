Frauenhäuser in Hamburg fast vollständig ausgelastet Stand: 23.05.2023 07:09 Uhr 2022 waren Hamburgs Frauenhäuser erneut fast vollständig ausgelastet. Die aktuell 244 Plätze waren zu 95 Prozent belegt, wie aus der Antwort des Senats auf eine Anfrage der CDU hervorgeht.

Im vergangenen Jahr suchten im Schnitt vier Frauen pro Tag Hilfe und Beratung in der zentralen Notaufnahmestelle. Sie ist als erste Kontaktmöglichkeit für schutzsuchende Frauen in Hamburg rund um die Uhr erreichbar und vermittelt von Gewalt betroffene Frauen an die sechs Hamburger Frauenhäuser weiter.

Betroffene müssen teilweise in andere Bundesländer

Im vergangenen Jahr waren knapp 500 Frauen und Kinder betroffen. Sie kamen nicht nur in Hamburg unter, sondern wurden auch nach Schleswig-Holstein oder in andere Bundesländer vermittelt, teils aus Platzmangel in der Hansestadt, aber auch wegen Sicherheitsbedenken oder aus anderen Gründen.

Zentrale Aufnahmestelle zieht um

Angesichts der anhaltend hohen Auslastungen der Frauenhäuser sei es besonders tragisch, dass der geplante Umzug der zentralen Notaufnahmestelle sich jetzt bis 2024 verzögere, meint Andreas Grutzeck (CDU). Ursprünglich sollte der Umzug bereits 2021 stattfinden.

Durchschnittlich leben die Frauen nach Angaben des Senats 223 Tage im Schutzhaus. Immerhin 76 Frauen und 92 Kinder konnten 2022 in neue Wohnungen umziehen. 53 Frauen und ihre Kinder zogen dagegen in die alte Wohnung - und damit möglicherweise zurück an den Ort der Gewalt.

Zentrale Hilfsangebote in Hamburg:



Notaufnahme 24/7 der Hamburger Frauenhäuser: 040 / 8000 4 1000

Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen: (0800) 0116016

