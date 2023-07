Frau stirbt bei Wohnungsbrand in Harburg Sendung: NDR 90,3 Aktuell | 17.07.2023 | 08:00 Uhr 1 Min | Verfügbar bis 17.07.2025

In Hamburg-Harburg hat es in der Nacht zu Montag einen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus gegeben. Eine Seniorin verlor dabei ihr Leben.