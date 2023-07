Frau offenbar vergewaltigt: Hamburger Polizei sucht Täter Stand: 09.07.2023 15:04 Uhr Nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung in der Hamburger Innenstadt sucht die Polizei nach dem Täter. In der Nähe des Hauptbahnhofs war am Sonntagmorgen eine schwer verletzte Frau gefunden worden.

Nach Angaben der Polizei ist die Frau 30 Jahre alt. Passantinnen und Passanten hatten sie fast unbekleidet in einem Gebüsch am Ferdinandstor in der Nähe der Bahngleise aufgefunden und die Feuerwehr alarmiert. Anschließend wurde sie ins Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf gebracht.

Polizei sucht Spuren

Die 30-Jährige war zunächst nicht ansprechbar und konnte nicht befragt werden. Laut Polizei ist sie offenbar vergewaltigt worden. Zum Täter gibt es noch keine Hinweise. Später durchsuchten Polizistinnen und Polizisten den Grünstreifen nach Spuren, von dort sind es nur wenige Schritte bis zum Hauptbahnhof. Jetzt führt das Landeskriminalamt die Ermittlungen. Auch die Kleidung der Frau wurde zur Auswertung von Spuren sichergestellt.

