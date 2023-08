Forscher suchen nach exotischen Stechmücken in Hamburg Stand: 08.08.2023 09:52 Uhr Mücken sind nicht nur nervende Plagegeister, sie können auch tödliche Krankheiten übertragen. Und zwar nicht nur in den Tropen, sondern wegen des Klimawandels zunehmend auch in Deutschland. Nun untersuchen Forscherinnen und Forscher, ob sich exotische Mücken wie die Asiatische Tigermücke womöglich schon in Hamburg ausbreiten.

In Süddeutschland und in Berlin ist die Asiatische Tigermücke schon gesichtet worden - in Hamburg bisher noch nicht. Diese Mücke kann Krankheiten wie das Dengue-Fieber verbreiten.

Mückenfallen im Hafen

In Hamburg will man gewappnet sein. Um exotischen Mücken auf die Spur zu kommen, hat das Hamburger Institut für Hygiene und Umwelt im Hafen Mückenfallen aufgestellt. Denn der Hafen bietet sich als Einfallstor für die Mücken geradezu an. Dort legen Schiffe aus allen Kontinenten an, nicht heimische Stechmücken könnten in Frachtcontainern nach Hamburg gelangen.

Bernhard-Nocht-Institut untersucht Mücken

Bis Ende Oktober werden nun Mücken gefangen. Sie werden im Labor des Bernhard-Nocht-Instituts für Tropenmedizin bestimmt und auf mögliche Krankheitserreger untersucht. Mückenfallen wurden nicht zum ersten mal im Hafen aufgestellt, bisher aber hat man nur einheimische Expemplare gefangen.

