Flüge aus Großbritannien dürfen in Hamburg nicht landen Stand: 21.12.2020 06:47 Uhr Dass der Flugverkehr mit Großbritannien eingestellt wurde, wirkt sich seit Mitternacht auch auf den Flugverkehr am Hamburger Airport aus. Mehrere Verbindungen sind gestrichen worden.

Seit Mitternacht dürfen keine Flugzeuge aus Großbritannien mehr in Deutschland landen. Grund ist die neue Variante des Coronavirus, die sich dort gerade ausbreitet. Damit diese Mutation nicht eingeschleppt wird, hat die Bundesregierung den Flugverkehr mit Großbritannien eingestellt. Das wirkt sich auch auf den Hamburger Flughafen aus.

Flüge aus Großbritannien gestrichen

Am Sonntagabend landeten noch drei Flugzeuge aus London unbehelligt in Hamburg. Sie waren recht gut gebucht. Das Landeverbot ist erst um Mitternacht in Kraft getreten. Heute sollten eigentlich vier Maschinen aus London in Fuhlsbüttel landen - am Nachmittag zudem eine Ryanair-Boeing aus Edinburgh. Diese Flüge wurden alle gestrichen.

Kenntnisse über die neue Coronavirus-Variante hat Hamburgs Gesundheitsbehörde hat bisher keine "Uns liegen noch keine belastbaren Erkenntnisse vor", sagte ein Behördensprecher. Deshalb sei es auch zu früh, für weitere Konsequenzen.

