Fischschleuse in Tatenberg geht in den Testbetrieb Stand: 08.08.2023 14:14 Uhr Freie Bahn für Fische, zum Beispiel in ihre Laichgebiete - das ist eins der wichtigsten Ziele der Europäischen Wasserrichtlinie. Am Tatenberger Deichsiel in Hamburg kommen Fische bislang nicht durch. Das möchte die Umweltbehörde nun ändern.

Zurzeit ist es an der Tatenberger Schleuse für Fische und andere Wasserlebewesen so gut wie unmöglich, den Weg von der Elbe in die Dove-Elbe zu finden. Das soll nun anders werden: Seit Montag wird dort nun vier Wochen lang eine eigene Schleuse für Fische getestet. Die Sieltore werden so gesteuert, dass das abwechselnde Öffnen und Schließen den Fischen das Durchschwimmen ermöglicht.

Testbetrieb geht bis Anfang September

Laut Umweltbehörde wurde alles so berechnet, dass sich die Wasserstände im üblichen Rahmen bewegen werden. Die Funktion des Deichsiels, die Entwässerung des Binnenlandes, soll dadurch nicht beeinträchtigt werden. Dies will die Umweltbehörde im Testbetrieb bis Anfang September überprüfen und zeitnah Feineinstellungen vornehmen. Außerdem soll die Wasserqualität geprüft werden.

Fische sollen Gewässer passieren können

Die Gewässer für Fische wieder durchgängig zu machen - dieses Ziel will die Umweltbehörde im gesamten Wassersystem von Dove- und Gose-Elbe, sowie der Bille und den zahlreichen kleinen Nebengewässern erreichen. Wenn am Tatenberger Deichsiel alle Daten ausgewertet sind und die Fisch-Schleusung gut funktioniert, soll sie im kommenden Frühjahr in den Dauerbetrieb gehen.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 08.08.2023 | 19:30 Uhr