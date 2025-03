Feuerwehreinsatz in Altona: Brand im Postgebäude Stand: 30.03.2025 09:32 Uhr In einem Postgebäude in der Kaltenkirchener Straße in Altona ist in der Nacht zu Sonntag ein Brand ausgebrochen. Die Hamburger Polizei hat danach einen jungen Mann festgenommen.

Kurze blonde Haare, in Markenpullover und in Jeans: So steht der Mann vor den beiden Polizisten, die Hände auf dem Rücken in Handschellen. Festgehalten auf dem Foto eines Polizeireporters. Warum er festgenommen wurde - dazu gibt es noch keinen Kommentar vom Lagezentrum der Polizei. Klar ist nur: Die Feuerwehr musste ihn aus dem brennenden Postgebäude in der Kaltenkirchener Straße retten.

Ursache des Brandes noch unklar

Den Einsatzkräften soll er gesagt haben, dass er das Feuer auf eigene Faust löschen wollte - er gab nach einem unbestätigten Bericht an, bei der Freiwilligen Feuerwehr zu arbeiten. Warum das Feuer in einem Nebengebäude des großen Postgebäudes ausbrach, ist noch unklar. Die Polizei untersucht, ob der Brand gelegt wurde. Die Feuerwehr war mit 40 Einsatzkräften vor Ort.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 30.03.2025 | 10:00 Uhr