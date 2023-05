Feuerwehr löscht Großbrand auf Dach in Hamburger Innenstadt

Stand: 25.05.2023 20:22 Uhr

Wegen eines Großbrandes ist es am Donnerstagnachmittag zu einer starken Rauchentwicklung in der Neustadt in Hamburg gekommen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz.