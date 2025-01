Feuerwehr bei zwei Großbränden in Hamburg im Einsatz Stand: 06.01.2025 20:31 Uhr Zwei große Feuer haben die Hamburger Feuerwehr am Abend beschäftigt.

In der Großen Brunnenstraße in Ottensen brannte der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in voller Ausdehnung. Im ganzen Viertel roch es stark nach Rauch.

Schule in Lohbrügge in Flammen

Zeitgleich brannte ein Schulgebäude in Lohbrügge. Starker Wind fachte die Flammen immer wieder an. Betroffen war ein Gebäude der Grundschule Mendelstraße. Wodurch das Feuer ausbrach ist noch unklar. Ob es bei den Bränden Verletzte gab, ist derzeit noch unklar.

