Stand: 28.04.2024 08:53 Uhr Feuer in der Kieler Straße - Polizei nimmt Mann fest

Die Polizei hat in der Nacht zu Sonntag einen obdachlosen Mann festgenommen. Er steht im Verdacht, ein leer stehendes Haus in der Kieler Straße in Brand gesetzt zu haben. Gegen Mitternacht hatte ein Passant das Feuer gemeldet. Die Feuerwehr musste über mehrere Stunden löschen. Die Kieler Straße war fast vier Stunden lang auf Höhe des Sportplatzrings gesperrt.

