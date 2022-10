Feuer in Horn: Zahlreiche Anwohner müssen Wohnungen verlassen Stand: 10.10.2022 20:51 Uhr Bei einem Dachstuhlbrand in Horn mussten am Montagabend zahlreiche Menschen ihre Wohnungen verlassen. Offenbar war tagsüber noch auf dem Dach gearbeitet worden.

Anwohnerinnen und Anwohner wurden von einem lauten Knall aufgeschreckt, als eine Gasflasche auf dem Dach eines Hauses im Hamburger Stadtteil Horn aufgrund des Feuers explodierte. Flammen schlugen meterhoch in die Luft. Die Mieterinnen und Mieter von gleich drei Hauseingängen liefen auf die Straße, wo einige mit ihrem Haustier auf dem Arm den Feuerwehreinsatz verfolgten. Lediglich ein Bewohner wurde leicht verletzt.

Drohne eines Anwohners sichergestellt

Die Hamburger Feuerwehr konnte das an dem Haus stehende Baugerüst für die Löscharbeiten verwenden. Das Dach musste an mehreren Stellen geöffnet werden, um an Glutnester heranzukommen. Während der Löscharbeiten ließ ein Anwohner eine Drohne aufsteigen, vermutlich um zu filmen. Sie wurde von Beamten sichergestellt. Wodurch genau der Dachstuhl in Brand geriet, ermittelt nun die Polizei.

