Sturmschäden: Fan Zone in Hamburg soll heute wieder öffnen Stand: 16.06.2024 06:38 Uhr Das Fanfest zur Fußball-EM in Hamburg hat am Sonnabend nicht seine Pforten geöffnet. Ein Sturm hatte für größere Schäden gesorgt. Laut Veranstalter sollen die Fan Zone und das große Public-Viewing-Gelände heute aber wieder geöffnet sein.

Organisator Uwe Bergmann sagte am Sonnabend im Gespräch mit NDR 90,3, Zäune seien umgestürzt und Sonnensegel weggeflogen, außerdem sei ein Stand zusammengebrochen. Das müsse alles erstmal wieder hergerichtet werden, bevor die Fan Zone wieder geöffnet werden könne. Die heftige Sturmböe habe die Veranstalter überrascht. Es seien aber keine Menschen zu Schaden gekommen.

Sonntag wieder alles geöffnet

Außerdem müsse alles, was noch stehe, noch besser gegen Sturm gesichert werden. Am Sonntag sei mit einem großen Besucherandrang zu rechnen, deshalb müsse man die Sicherheit gewährleisten. Bergmann sagte, er hoffe, dass am Sonntag alle Gäste einen unbeschwerten Tag auf dem Veranstaltungsgelände erleben können. "Für die heute eigens angereisten Fans tut es uns sehr leid, und wir hoffen, dass sie auf andere Locations ausweichen können."

Fanfest-Sprecherin Katja Derow ergänzte, durch den Sturm seien Banner ein- und abgerissen worden, auch Mülltonnen und Palmen seien umgeflogen. Es sei jedoch nichts unwiederbringlich zerstört worden und kein größerer finanzieller Schaden entstanden.

Fan Zone und Public Viewing

Am Freitag hatten Zehntausende Fußballfans beim Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft zwischen Deutschland gegen Schottland auf dem Hamburger Fanfest mitgefiebert. Auf dem Heiligengeistfeld werden auf dem großen Public-Viewing-Gelände alle EM-Spiele der deutschen Mannschaft, alle Spiele aus dem Volksparkstadion sowie alle Spiele der K.o.-Runden live übertragen. Auf den Bildschirmen in der angrenzenden der Fan Zone sollten eigentlich alle Spiele des Turniers live gezeigt werden - doch am Sonnabend war dies nicht möglich.

Alle Informationen zum Veranstaltungsgelände gibt es auf der Internetseite www.fanzone.hamburg.de.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 15.06.2024 | 15:00 Uhr