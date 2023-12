Festtage: Sonderfahrpläne und Notfallambulanzen in Hamburg Stand: 24.12.2023 11:52 Uhr Busse und Bahnen in Hamburg fahren an den Feiertagen nach einem Sonderfahrplan. Die Notfallambulanzen der Kassenärztlichen Vereinigung erweitern an den Festtagen ihre Öffnungszeiten.

Am Heiligabend so viel Familie wie möglich - so plant auch der HVV für seine Mitarbeitenden. Es gilt zunächst der reguläre Sonntagsfahrplan. Ab etwa 14 Uhr wird der Takt auf den meisten Bus- und Bahnlinien aber ausgedünnt. Die S-Bahn nach Harburg fährt zum Beispiel ab 14.30 Uhr nur alle 10 statt alle 5 Minuten. Ab 18 Uhr gilt für alle U- und S-Bahnen ein 20-Minuten-Takt.

Die U4 verkehrt ab 12 Uhr nur zwischen Elbbrücken und Jungfernstieg. Zwischen Neugraben und Stade verkehrt die S-Bahn ab 18 Uhr im Stundentakt. An den beiden Weihnachtstagen fahren Busse und Bahnen nach dem Sonntagsfahrplan. In den Nächten zum 25. und 26. Dezember gibt es den üblichen durchgehenden Nachtverkehr der Schnellbahnen und der ergänzenden Buslinien.

Einkäufe am Hauptbahnhof und Flughafen

Weil der Heiligabend diesmal auf einen Sonntag fällt, erlaubt das Gesetz sogar bis 14 Uhr die Ladenöffnung. Aber nur wenige Supermärkte machen mit. Für Noteinkäufe haben Geschäfte am Hauptbahnhof oder am Flughafen geöffnet.

Notfallpraxis Stresemannstraße und Notaufnahmen geöffnet

Auch in den medizinischen Notfallpraxen wird an den Feiertagen gearbeitet: In der der Kassenärzte an der Stresemannstraße ebenso, wie in den Praxen, die einige Krankenhäuser neben ihrer Notaufnahme betreiben - etwa in Harburg, Altona, am UKE oder im Bundeswehrkrankenhaus. Die Kasssenärztliche Vereinigung Hamburg (KVH) hat die genauen Öffnungszeiten für Notfallambulanzen und Notaufnahmen für die Feiertage 2023veröffentlicht. Informationen dazu gibt es auch beim Arztruf Hamburg der KVH.

