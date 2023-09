Extremwetterkongress startet heute in Hamburg Stand: 27.09.2023 06:05 Uhr Hitzewellen, brennende Wälder, Überschwemmungen: Die Wetterextreme nehmen zu. Ab heute treffen sich Wissenschaftler zum dreitägigen Hamburger Extremwetterkongress.

Zusammen mit Menschen aus Politik, Medien und Wirtschaft will man im Maritimen Museum in der Hafencity die aktuellen Entwicklungen diskutieren. Erwartet werden Gäste wie Expeditionsleiter Arved Fuchs, "tagesthemen"-Moderator Ingo Zamperoni sowie die Wissenschaftler Sarah Kessler und Mojib Latif. "Das Pariser Rahmenabkommen ist quasi gescheitert, wir werden die 1,5 Grad-Grenze reißen", sagte Kongress-Organisator Frank Böttcher. Der Meteorologe rechnet damit, dass es schon im nächsten oder übernächsten Jahr so weit sein könnte.

"Wir unterschätzen, was da auf uns zukommt"

Noch nie wurden solche hohen Luft- und Wassertemperaturen gemessen wie in diesem Sommer. Es gab extreme Hitze- und Dürrephasen und Waldbrände in einem Ausmaß, wie man es bisher nicht kannte. Dazu kamen Starkregen und heftige Überschwemmungen. "Wir unterschätzen teils dramatisch, was da auf uns zukommt", meint Böttcher.

Meteorologe fordert ehrlichen CO2-Preis

Die ganz großen Folgen werde man nicht abwenden können. Ein Teil des Klimawandels rolle jetzt ungebremst über uns hinweg. Der Meteorologe fordert unter anderem "endlich ehrliche Preise". Das heißt, ein Produkt mit einem hohen CO2-Fußabdruck, zum Beispiel durch lange Transportwege, müsse deutlich teurer werden. Oder, wie Frank Böttcher sagt: "Das, was den Planeten kaputtmacht, müsste deutlich teurer sein, als das, was den Planeten erhält."

