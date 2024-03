Europäisches Jugendparlament tagt für vier Tage in Hamburg Stand: 21.03.2024 19:33 Uhr Im Rahmen des Europäischen Jugendparlaments haben sich am Donnerstag etwa 150 junge Menschen aus ganz Europa getroffen. Vier Tage lang wollen sie debattieren - dieses Mal vor allem über Menschenrechte im Fokus der Außenpolitik.

Zum Auftakt trafen sich die 16- bis 22-Jährigen aus 33 europäischen Ländern in der Stadtteilschule Hamburg-Mitte in Wandsbek.

Seit 30 Jahren Europäisches Jugendparlament

Der Verein "Europäisches Jugendparlament in Deutschland" bietet seit mehr als 30 Jahren die Möglichkeit, sich mit gesellschaftlichen Fragen auseinanderzusetzen. Am Ende der vier Tage gibt es eine Vollversammlung in der Bucerius Law School. Dort soll dann nach dem Vorbild des Europäischen Parlaments über selbst erarbeitete Resolutionen debattiert und abgestimmt werden.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 21.03.2024 | 19:30 Uhr