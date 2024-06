Erneut hitzige Debatte über MSC-Deal in der Bürgerschaft Stand: 26.06.2024 17:11 Uhr In der Hamburgischen Bürgerschaft haben Linke und AfD einen Volksentscheid über den geplanten Teilverkauf der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) an die Reederei MSC gefordert. Die Zukunft des Hafenunternehmens ist am Mittwoch noch einmal Thema einer Aktuellen Stunde gewesen.

Auch heute gab es in der Bürgerschaft keine Entscheidung, dafür aber eine umso leidenschaftlichere Debatte. CDU, Linke und AfD warfen Rot-Grün vor, mit der "Jahrhundertentscheidung" die Zukunft des Hafens zu gefährden. Schließlich habe es bei Anhörungen nur Kritik an dem MSC-Deal gegeben, sagt Thilo Kleibauer von der CDU: "Sie ignorieren komplett die Rückmeldungen der Experten und die Rückmeldungen aus der Stadtgesellschaft." Die CDU forderte dann auch die Absage der in zwei Wochen geplanten Abstimmung der Bürgerschaft und weitere Verhandlungen über den Deal.

Linke fordert Volksentscheid zum Teilverkauf

Die Stadt behalte bei einem Teilverkauf zwar die Anteils-Mehrheit - eine Mehrheit von 50,1 Prozent - aber dank Sonderklauseln nicht das letzte Wort, bemängelt Norbert Hackbusch von den Linken. Er fordert einen Volksentscheid über den Teilverkauf. "Diejenigen sollen darüber entscheiden und nicht ein kleiner Kreis von Ihnen", so Hackbuschs Meinung. Das hatte auch die AfD bereits ins Spiel gebracht.

Weitere Informationen Die Bürgerschaftssitzung im Livestream Die Debatten in der Hamburgischen Bürgerschaft werden direkt aus dem Plenum im Internet übertragen. Die Sitzungen beginnen um 13.30 Uhr. extern

Dressel: Opposition nur einig im Nein-Sagen

Vertreterinnen und Vertreter von SPD und Grünen hingegen verteidigten die Pläne des Teilverkaufs. Der MSC-Einstieg ermögliche die dringend nötigen Investitionen bei der HHLA. Denn wie ein Partner für Großinvestitionen und für mehr Umschlag gefunden werden sollen - das sage keiner der Kritiker und Kritikerinnen, bemängelt der Grünen-Politiker Dominik Lorenzen: "Wir haben eine Entscheidung getroffen, dass wir einen Mittelweg gehen, Mehrheitsgesellschafter ist die Stadt, wir holen uns einen starken Investor dazu." Der SPD-Finanzsenator Andreas Dressel sagte über das Bündnis von Linken über CDU bis zur AfD: Diese seien einig im Nein-Sagen, aber völlig uneins bei den Lösungen. "Sie müssen, glaube ich, an der Stelle insgesamt ihr wirtschaftliches Koordinatensystem noch einmal sehr überprüfen.

Haushaltsausschuss stimmte dem MSC-Einstieg zu

In der vergangenen Woche hatte der Haushaltsausschuss der Bürgerschaft den Plänen zugestimmt, gegen die Stimmen von CDU, Linken und AfD. In einer öffentlichen Anhörung hatten zuvor alle Rednerinnen und Redner den geplanten Deal scharf kritisiert.

Weitere Informationen Umstrittener MSC-Deal: Gegner bringen Volksentscheid ins Spiel Der Streit um den Einstieg der Schweizer Reederei beim Hamburger Hafenbetreiber geht weiter. AfD und Linke bringen jetzt einen Volksentscheid ins Gespräch. (22.06.2024) mehr Trotz massiver Kritik: Haushaltsausschuss stimmt für MSC-Deal Eine Mehrheit sprach sich für den Teilverkauf des Hamburger Hafenbetreibers HHLA aus. Zuvor gab es bei einer öffentlichen Anhörung deutliche Kritik an dem Deal. (21.06.2024) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 26.06.2024 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hamburgische Bürgerschaft