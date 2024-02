Erlebnisgastronomie Le big TamTam im Hanseviertel verzögert sich

Stand: 26.02.2024 07:08 Uhr

Le big TamTam im Hanseviertel: So soll die neue Erlebnisgastronomie in der Hamburger Innenstadt heißen. In diesem Monat sollte sie feierlich eröffnet werden. Doch daraus wird nichts.