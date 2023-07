Erkundungsbohrungen für U4 an den Hamburger Elbbrücken Stand: 04.07.2023 12:24 Uhr Für die Verlängerung der Hamburger U-Bahn-Linie 4 auf den Grasbrook soll eine neue Elbbrücke gebaut werden. Die Pläne des neuen Stahlviadukts wurden vor gut vier Wochen vorgestellt. Nun haben die ersten Arbeiten dafür begonnen.

Bevor man mit den Bauarbeiten für die Brücke starten kann, muss man erstmal den Grund der Norderelbe erkunden. Beantwortet werden müssen die Fragen: Wie stabil ist das ganze? Was ist das überhaupt für ein Baugrund? Wie tief müssen die neuen Brückenpfeiler verankert werden?

Auch im Moldauhafen soll gebohrt werden

Das will die Hochbahn jetzt mit Erkundungsbohrungen herausfinden. Am Montagabend wurde eine Bohrplattform an die Elbbrücken geschleppt und westlich davon verankert. Bis zu 50 Meter tief soll der Boden untersucht werden. Ist man an diesem Standort fertig, wird die Plattform in den Moldauhafen verlegt. Auch dort wird dann gebohrt, um den Untergrund für die künftige Haltestelle auf dem Grasbrook zu erkunden.

Erste U4 soll in acht Jahren über die Elbe fahren

Sollte alles optimal vorangehen und auch bei den eigentlichen Brückenbauarbeiten alles nach Plan verlaufen, soll die erste U4 in acht Jahren über die Elbe zum Grasbrook fahren.

