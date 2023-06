Verlängerung der U4 auf den Grasbrook: Entwurf steht Stand: 01.06.2023 12:58 Uhr Der geplante "Sprung über die Elbe" in Hamburg mit der U-Bahnlinie 4 nimmt Gestalt an: Am Donnerstag ist der Entwurf vorgestellt worden, wie der Weg der U4 von den Elbbrücken bis auf den Grasbrook aussehen soll. Bislang endet die Hochbahn-Strecke an der Station Elbbrücken.

Geplant ist nun eine Brücke, ein Stahl-Viadukt und eine über dem Moldauhafen schwebende U-Bahn-Haltestelle. So sieht es der Entwurf eines Konsortiums um das Stuttgarter Büro "schlaich bergermann partner" vor. Insgesamt acht Planungsteams hatten sich an einer Ausschreibung des Projekts beteiligt und ihre Ideen eingereicht.

"Filigran, minimalistisch und doch markant"

Der Sieger-Entwurf sei "filigran, minimalistisch und doch markant", sagte Oberbaudirektor Franz-Josef Höing. Trotzdem mache sich das Bauwerk "aber auch nicht zu wichtig". Das Viadukt ähnelt denen am Baumwall und der Isestraße. Auf dem Dach der künftigen Station "Moldauhafen" sollen Photovoltaikplatten verbaut. In acht Jahren soll die Haltestelle, die 15 Meter über Wasser schwebt, in Betrieb gehen.

Tjarks: Angebot für 6.000 Anwohner und 16.000 Arbeitnehmer

Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) sagte am Donnerstag: "In dem neu entstehenden Stadtteil Grasbrook erhalten nicht nur 6.000 Anwohnende und rund 16.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit der U-Bahn ein urbanes, nachhaltiges Mobilitätsangebot, das sie mit der City verbindet – auch die benachbarten Stadtteile Veddel und die Hafencity profitieren."

Hochbahn macht noch keine Angaben zu den Kosten

Stephanie Holk, Hochbahn-Bereichsleiterin Projektbau, sagte, es sei noch viel Planung und Abstimmung notwendig, bevor die Bauarbeiten starten könnten. "Wenn alles gut läuft, könnten wir aber schon im Jahr 2031 auch dieses Projekt erfolgreich abschließen." Zur Höhe der voraussichtlichen Kosten will die Hochbahn nach Angaben eines Sprechers noch keine Angaben machen.

Den Siegerentwurf sowie die Entwürfe der Zweit- und Drittplatzierten zeigt die Hochbahn vom 3. Juni bis zum 2. Juli auf der Haltestelle Elbbrücken.



Schlagwörter zu diesem Artikel Öffentlicher Nahverkehr