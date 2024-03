Entführtes Kind aus Hamburg-Heimfeld in Polen aufgetaucht Stand: 11.03.2024 14:11 Uhr Nach einem Kindesentzug im Hamburger Stadtteil Heimfeld ist das zwei Jahre alte Mädchen jetzt in Polen wieder aufgetaucht. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde das Kind dort wohlbehalten angetroffen - am Wohnsitz des Vaters.

Der 41-jährige Mann soll seiner Frau am vergangenen Freitag die gemeinsame Tochter gewaltsam entrissen haben. Gemeinsam mit einem unbekannten Begleiteter soll der Vater am Freitagmorgen um kurz nach 4 Uhr zu der Wohnung in Heimfeld gefahren sein. Zu der Zeit waren seine 34 Jahre alte Ehefrau, ihre zweijährige Tochter sowie zwei andere ebenfalls unbekannte Männer dort.

Wohnungstür aufgebrochen

Nach Angaben der Hamburger Staatsanwaltschaft soll der Vater die Wohnungstür aufgebrochen haben. Sein mutmaßlicher Komplize soll einen der anderen Kontrahenten mit einem Messer in die Hand gestochen haben. Dieser erlitt leichte Schnittverletzungen. Auch Reizgas soll in der Wohnung versprüht worden sein, dadurch erlitt die Mutter Atemwegsreizungen. Anschließend liefen der Vater und sein Begleiter mit der Tochter aus der Wohnung. Sie flüchteten mit dem Auto.

Wie es jetzt weitergeht, ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft prüft nach eigenen Angaben noch, wer von den Eltern das Sorgerecht hat.

