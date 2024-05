Stand: 22.05.2024 18:08 Uhr Einsätze wegen Dauerregen in Rahlstedt und im Hamburger Osten

Durch den Dauerregen am Mittwochnachmittag musste die Hamburger Feuerwehr zu einigen Einsätzen ausrücken. Am stärksten betroffen war Rahlstedt und der Osten der Stadt. Dort konnte das Wasser auf mehreren Straßen nicht ablaufen. Größere Wettereinsätze gab es in Hamburg nicht. Stärker betroffen war vor allem der Raum Lübeck.

