Stand: 22.05.2024 21:26 Uhr Rund 50 Einsätze wegen Dauerregen in Hamburg

Aufgrund des stundenlangen Regens ist die Hamburger Feuerwehr am Mittwoch zu insgesamt rund 50 Einsätzen ausgerückt. In den meisten Fällen waren Keller oder Tiefgaragen voll Wasser gelaufen. Vereinzelt waren auch abgebrochene Äste auf die Straße gefallen. Am stärksten betroffen waren Rahlstedt, Tonndorf und Bramfeld. Menschen waren nicht in Gefahr, es wurde auch niemand verletzt, so ein Feuerwehrsprecher.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 22.05.2024 | 21:00 Uhr