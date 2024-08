Einkommen in Hamburg zeigt deutliche regionale Unterschiede Stand: 06.08.2024 11:33 Uhr Wer verdient in Hamburg eigentlich wie viel? Das ermittelt das Statistikamt Nord für die Bezirke und Stadtteile. Grundlage dafür sind die Lohn- und Einkommenssteueraufkommen. Jetzt gibt es Zahlen zum Jahr 2020.

Die Zahlen sind vier Jahre alt, gelten aber als aktuell. Vom Statistikamt heißt es, das liege an der "langen steuerlichen Veranlagungsdauer." Mit dem Jahr 2020 hat jede und jeder der rund eine Million steuerpflichtigen Hamburgerinnen und Hamburger im Durchschnitt 48.000 Euro verdient. Das ist nur wenig mehr als im Vorjahr.

Über zwei Drittel unter dem Durchschnittswert

Da einige Steuerpflichtige sehr hohe Einkommen haben, weist das Statistikamt ausdrücklich darauf hin, dass über zwei Drittel der Hamburgerinnen und Hamburger unter diesem Durchschnittseinkommen liegen. Die Hälfte aller Steuerpflichtigen verfügte 2020 sogar nur über ein Einkommen von knapp 31.000 Euro.

Höchstes Durchschnittseinkommen in Altona

Schaut man auf die Bezirke steht Altona mit gut 61.000 Euro im Durchschnitt am besten da. Der Bezirk Hamburg-Mitte bildet das Schlusslicht mit rund 34.000 Euro.

Die durchschnittlich höchsten Einkommen in den Stadtteilen hatten die Elbvororte Nienstedten, Othmarschen und Blankenese. Am unteren Ende der Einkommensstatistik liegen die Stadtteile Kleiner Grasbrook/Steinwerder, wo man im Durchschnitt nur ein Zehntel des Einkommens aus Nienstedten hat. Ähnlich sieht es in Veddel und Rothenburgsort aus.

