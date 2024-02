Einkaufsstraßen blockiert? Widerstand gegen Hamburger Bauprojekte

Stand: 07.02.2024 11:15 Uhr

Die geplanten Umbauten bei zwei Haupteinkaufsstraßen stoßen in Hamburg auf Widerstand. Es geht um die Osterstraße in Eimsbüttel und um die Waitzstraße, die durch Baumaßnahmen an der Reventlowstraße im Bezirk Altona vom Verkehr abgeschnitten werden könnte.