Stand: 02.12.2024 19:06 Uhr Einfamilienhaus brennt in Schnelsen

Die Hamburger Feuerwehr hat aktuell einen größeren Einsatz in Schnelsen. In der Kalvslohreystraße steht ein Einfamilienhaus komplett in Flammen. Ob Menschen in dem Haus sind, ist noch unklar. Die Feuerwehr kann das Gebäude noch nicht betreten. Wegen der starken Rauchentwicklung hat die Feuerwehr eine Warnmeldung verschickt. Anwohnerinnen und Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten. Die Feuerwehr ist mit zwei Löschzügen im Einsatz.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 03.12.2024 | 06:00 Uhr