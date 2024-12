Haus in Schnelsen abgebrannt: 56-Jähriger gerettet Stand: 03.12.2024 06:17 Uhr Im Hamburger Stadtteil Schnelsen ist am Montag ein Einfamilienhaus komplett abgebrannt. Der Bewohner wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die Nacht.

Das ganze Haus brannte lichterloh, als die ersten Feuerwehrleute am frühen Abend in der kleinen Kalvslohreystraße eintrafen. Die Rauchentwicklung war so stark, dass Anwohnerinnen und Anwohner per Warn-App aufgefordert wurden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Auch Autofahrerinnen und Autofahrer auf der nahegelegenen Autobahn 23 wurden durch den Rauch beeinträchtigt.

56-jähriger Bewohner gerettet

Der 56 Jahre alte Bewohner des Hauses konnte gerettet werden, er erlitt eine schwere Rauchgasvergiftung. In der Spitze waren 80 Feuerwehrleute vor Ort. Sie verhinderten das Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude.

THW musste Haus teilweise einreißen

Später wurde auch ein Bagger des Technischen Hilfswerks (THW) angefordert, der das Haus teilweise einreißen musste, damit die letzten Glutnester gelöscht werden konnten. Die Brandursache ist noch unklar.

