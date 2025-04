Stand: 16.04.2025 11:33 Uhr Eimsbüttel: Lkw-Fahrer erfasst beim Abbiegen eine Radfahrerin

In Eimsbüttel ist am Mittwochmorgen eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. An der Kreuzung Fruchtallee/Ecke Doormannsweg wurde sie von einem abbiegenden Lkw-Fahrer erfasst. Die Frau stürzte und kam verletzt ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nach Angaben der Polizei nicht.

