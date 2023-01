Ehrenamtliche aus Hamburg beim Neujahrsempfang in Berlin Stand: 10.01.2023 08:00 Uhr Fünf Hamburgerinnen und Hamburger sind heute beim Neujahrsempfang des Bundespräsidenten im Schloss Bellevue in Berlin. Eine Ehre mit langer Tradition: Vor mehr als 50 Jahren wurden erstmals Menschen, die sich für andere engagieren, vom Bundespräsidenten eingeladen.

Aus Hamburg ist in diesem Jahr ein Geflüchteter aus Syrien mit dabei, der inzwischen anderen Geflüchteten hilft und sie am Computer schult. Außerdem ein ehemaliger Karate-Weltmeister, der sich für Kinder mit ADHS und Autismus einsetzt oder auch eine Kinderkrankenschwester, die ein Palliativ-Team für schwerstkranke Kinder leitet, damit diese weiter zu Hause leben können.

Mittagessen mit dem Bundespräsidenten

In Berlin angekommen sind sie alle bereits. Im Schloss Bellevue gab es für die insgesamt rund 70 Ehrenamtlichen am Montagabend bereits einen Probelauf für den Neujahrsempfang. Nach dem offiziellen Empfang am Dienstag werden sie zusammen mit dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue Mittagessen - auch das hat Tradition. Nur während der Corona-Pandemie musste die Veranstaltung für zwei Jahre Pause machen.

Landesregierungen schlagen Ehrenamtliche vor

Vorgeschlagen werden die Bürgerinnen und Bürger, die ausgezeichnet werden, immer von den jeweiligen Landesregierungen. Sie sollen darauf achten, dass nur Menschen nach Berlin fahren, die noch keine anderen Ehrungen für ihr Engagement erhalten haben.

