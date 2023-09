Stand: 04.09.2023 20:31 Uhr Ehemalige Senatorin Lore Maria Peschel-Gutzeit ist tot

Die frühere SPD-Politikerin und Juristin Lore Maria Peschel-Gutzeit ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Sie starb schon am Sonnabend. Peschel-Gutzeit war zwischen 1991 und 2001 Justizsenatorin in Hamburg und Berlin. "Mit Lore Maria Peschel-Gutzeit verlieren wir eine bedeutende Juristin und unermüdliche Kämpferin für die Rechte der Frau", erklärten die Hamburger SPD-Landesvorsitzenden Melanie Leonhard und Nils Weiland am Montag. Unter anderem brachte sie das Recht auf Teilzeit auf den Weg. 2004 erhielt sie das Bundesverdienstkreuz.

