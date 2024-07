EM-Viertelfinale Frankreich-Fans feiern Sieg im Volksparkstadion Stand: 05.07.2024 23:54 Uhr In letzten Spiel dieser Fußball-EM in Hamburg hat Frankreich am Freitagabend den Einzug ins Halbfnale geschafft. Das Team von Superstar Kylian Mbappé besiegte Portugal mit 5:3 im Elfmeterschießen. Nach der Verlängerung hatte es 0:0 gestanden. Vor dem Spiel hatte es Fan-Märsche beider Lager in der Stadt gegeben.

Tausende französische Fans versammelten sich am Nachmittag am S-Bahnhof Stellingen, um von dort aus zum Volksparkstadion zu ziehen. Neben Bratwurst und Bier wurden auch Crèpes angeboten. Viele stimmten gemeinsam die "Marseillaise" an.

Portugal-Fans versammeln sich im Portugiesenviertel

Auch die portugiesischen Fans trafen sich am Nachmittag. Ihr Treffpunkt war die Ditmar-Koel-Straße im Hamburger Portugiesenviertel. 3.000 Menschen wurden erwartet. Sie wollten am Fischmarkt entlang zur Reeperbahn ziehen.

Videos 2 Min EM in Hamburg: Frankreich- und Portugal-Fans wärmen sich auf Das Viertelfinale wird im Volksparkstadion ausgetragen. Schon Stunden vorher ist das Fußballfieber in der Stadt hoch. 2 Min

Straßen um das Volksparkstadion gesperrt

Wie auch bei den vergangenen EM-Partien in Hamburg wurden die Straßen rund um das Stadion für den Autoverkehr gesperrt. Die Fußballbegeisterten wurden gebeten, mit Bus, Bahn oder dem Fahrrad zum Spiel zu kommen.

Wieder großer Zulauf beim Fanfest

Zuvor war die deutsche Nationalmannschaft nach dramatischem Kampf im Viertelfinale gegen Spanien ausgeschieden. Zehntausende verfolgten das Spiel wieder auf dem Fanfest auf dem Heiligengeistfeld. Dazu kamen noch zwei Demonstrationen im Bereich St. Pauli und dem Schanzenviertel - eine zusätzliche Herausforderung für die Hamburger Polizei.

